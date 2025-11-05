Ronaldo über Ex-Klub: "Traurig, Manchester United so zu sehen"

Cristiano Ronaldo hat Piers Morgan wieder ein ausführliches Interview gegeben und dabei auch über seinen Ex-Klub Manchester United gesprochen.

„Es ist so traurig, Manchester United in diesem Zustand zu sehen. Der Klub liegt mir am Herzen, aber sie brauchen eine große Veränderung. Es ist immer noch einer der besten Vereine der Welt, ein Klub, der aus offensichtlichen Gründen immer in meinem Herzen bleiben wird“, erklärt Cristiano Ronaldo seine Gefühle gegenüber United.

"Derzeit keine klare Struktur"

„Meiner Meinung nach brauchen sie fähige und gute Menschen, um den Verein zu führen und eine Zukunft aufzubauen – so wie sie es früher bei Manchester United getan haben, als sie eine echte Kultur im Klub geschaffen haben“, sagt Ronaldo.

Der Portugiese zeigt sich dabei besonders besorgt über die aktuelle Entwicklung und fordert grundlegende Veränderungen im Verein: „Manchester United hat derzeit keine klare Struktur. Ich hoffe, das wird sich ändern, denn es ist immer noch einer der besten Vereine der Welt. Aber sie müssen sich selbst ehrlich anschauen und sagen: Wir sind nicht auf dem richtigen Weg. Sie müssen etwas ändern.“

"Die Spieler sind gut, aber ..."

Beim Trainer möchte er das Problem nicht sehen: „Es liegt nicht nur am Trainer oder an den Spielern. Amorim gibt sein Bestes. Was soll er tun? Wunder? Wunder gibt es nur in Fatima.

Die Spieler sind gut, aber einige von ihnen haben nicht wirklich verstanden, was Manchester United ist und was dieser Klub bedeutet.“