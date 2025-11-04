Jahrelang ohne Job: Ex-Italien-Teamchef vor Trainer-Comeback

Der frühere italienische Teamchef, Roberto Donadoni, steht offenbar kurz vor einer Rückkehr auf die Trainerbank.

Der mittlerweile 62-Jährige soll den abstiegsbedrohten Serie-B-Klub Spezia Calcio übernehmen und diesen aus dem Tabellenkeller führen, wie der für gewöhnlich gut informierte Alfredo Pedulla von "Football Italia" berichtet.

Der Klub aus der Hafenstadt La Spezia konnte nur eines der bisherigen elf Saisonspiele gewinnen und liegt derzeit auf dem vorletzten Rang.

Seit fünf Jahren ohne Job

Donadoni stand zuletzt im Jahr 2020 beim chinesischen Klub Shenzhen FC an der Seitenlinie. Ein Comeback galt als unwahrscheinlich.

Spezia-Präsident Charlie Stillitano soll ihn nun aber zu einer Rückkehr auf die Trainerbank überredet haben. Er kennt Donadoni noch aus gemeinsamen früheren Zeiten, als er General Manager bei den New York Metrostars (heute Red Bull New York) und Donadoni im Herbst seiner Laufbahn zwei Jahre lang dort spielte.

Donadoni war einst auch italienischer Teamchef. Er übernahm die "Squadra Azzurra" nach dem WM-Titel 2006 von Marcello Lippi und coachte das Team bis Sommer 2008.

Danach trainierte er mehrere Serie-A-Klubs, darunter die SSC Napoli und den FC Bologna.