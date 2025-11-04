NEWS

Fix! Rapid-Bezwinger Fiorentina entlässt Chefcoach

Was sich in den letzten Stunden bereits angedeutet hat, ist nun offiziell: Das Tabellenschlusslicht der Serie A trennt sich von seinem Übungsleiter.

Fix! Rapid-Bezwinger Fiorentina entlässt Chefcoach Foto: © GETTY
Nächster Trainerwechsel in der Serie A!

Nachdem der Tabellen 18., FC Genua, Trainer Patrick Vieira vor die Tür gestellt hat (Alle Infos >>>), zieht das Tabellenschlusslicht AC Fiorentina nach.

Stefano Pioli, der erst im Sommer das Amt übernommen hat, ist nicht mehr Chefcoach des Serie-A-Klubs.

Eine Entlassung des 60-Jährigen hatte sich zuletzt abgezeichnet. In der Liga ist Fiorentina nach zehn Spielen noch immer sieglos, immerhin gab es in der UEFA Conference League einen deutlichen 3:0-Auswärtserfolg beim SK Rapid.

Wer auf Pioli folgt, ist noch unklar.

