Die AC Milan hat einen neuen Coach gefunden!

Wie bereits am Donnerstag durchsickerte, folgt Massimiliano Allegri auf den geschassten Sergio Conceicao.

Der 57-Jährige kehrt damit an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück, führte er Milan doch bereits 2010/11 zum Meistertitel. Wie italienische Medien schreiben, unterschreibt Allegri für zwei Jahre plus Option auf ein weiteres.

Lange Jahre Erfolgstrainer von Juve

Der neue Milan-Coach ist einer der erfolgreichsten Trainer der letzten 15 Jahre in der Serie A. Nach seinem Milan-Abschied 2014 coachte er Juventus Turin zwischen 2014 und 2019 zu fünf Meistertiteln in Folge und ebenso vielen Siegen in der Coppa Italia.

Vor einem Jahr endete seine Zeit bei Juve, seither war er ohne Job. In der Aussendung zu seiner Verpflichtung heißt Milan den neuen Übungsleiter "und seine Mitarbeiter herzlich willkommen und wünscht ihnen alles Gute".