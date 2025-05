Seit Donnerstag-Nachmittag ist es so gut wie fix: Massimiliano Allegri kehrt zurück zur AC Milan (hier nachlesen>>>).

Damit war klar: Der Neo-Coach beerbt den bisherigen Übungsleiter Sergio Conceicao. Die Trennung von ihm machte Milan in den späten Abendstunden des Donnerstags offiziell.

Schlechteste Platzierung seit zehn Jahren

In einer kurz und knapp gehaltenen Pressemitteilung schreibt der Klub: "Der Verein dankt Sérgio und seinen Mitarbeitern für ihr Engagement, ihre Professionalität und ihre Hingabe, die sie in den vergangenen Monaten bei der Führung der ersten Mannschaft gezeigt haben. Die Familie des AC Milan verabschiedet sich von dem Trainer, der die 50. Trophäe in der Geschichte des Vereins gewonnen hat (den italienischen Supercup, Anm.) und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute."

Conceicao beerbte zu Jahreswechsel den glücklosen Paulo Fonseca, aber auch ihm gelang es nicht, die "Rossoneri" in den Europacup zu führen. Milan wurde nur Achter - die schlechteste Liga-Platzierung seit zehn Jahren.

Am Ende war Conceicaos Punkteschnitt (1,71) sogar noch niedriger als der seines Vorgängers (1,75).

Was?! Die haben bei Milan gekickt?