Italien Italien ITA
Nordirland Nordirland NIR
Endstand
2:0
0:0 , 2:0
  • Sandro Tonali
  • Moise Kean
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Italien gibt sich gegen harmlose Nordiren keine Blöße

Der vierfache Weltmeister müht sich zwar in der Offensive, gewinnt aber dennoch verdient. Dänemark gewinnt deutlich.

Italien gibt sich gegen harmlose Nordiren keine Blöße Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Italien kämpft sich ins Finale!

Die "Squadra Azzurra" gewinnt das WM-Quali-Playoff gegen Nordirland zuhause am Ende verdient mit 2:0 und darf damit weiterhin von der WM-Teilnahme träumen.

Der Favorit hat in der ersten Hälfte so seine Probleme mit gut organisierten und diszipliniert verteidigenden Nordiren. Der viermalige Weltmeister lässt im Offensivbereich jegliche Kreativität vermissen und kommt nur zu zwei klaren Torchancen in den ersten 45 Minuten.

Nach acht Minuten scheitert DiMarco aus spitzem Winkel, den Nachschuss kann Tonali nicht mehr aufs Tor bringen. Und kurz vor der Pause köpft Bastoni nach DiMarco-Flanke über die Querlatte (42.).

Bann gebrochen

Nach einer knappen Stunde kann die Gattuso-Elf den Bann brechen: Newcastle-Legionär Tonali zieht aus der Distanz ab und trifft zum 1:0 für den Favoriten (56.).

Kurz vor Schluss zerstört Kean jegliche Hoffnungen der Nordiren auf das kleine Wunder (80.). Italien trifft damit im Finale am Dienstag auf Wales oder Bosnien-Herzegowina.

Klare Angelegenheit für Dänemark

Ein deutlicher 4:0-Heimsieg gelingt Dänemark über Nordmazedonien.

Für die Tore sorgen Damsgaard (49.), Isaksen (58./59.) und Nörgaard (75.). Im Finale wartet nun Tschechien oder Irland, die aktuell noch in der Verlängerung sind.

Mehr zum Thema

WM Qualifikation LIVE: Konferenz mit Italien - Nordirland

WM Qualifikation LIVE: Konferenz mit Italien - Nordirland

FIFA WM
WM Qualifikation LIVE: Türkei - Rumänien

WM Qualifikation LIVE: Türkei - Rumänien

FIFA WM
Rangnick äußert sich über ÖFB-Vertragsgespräche

Rangnick äußert sich über ÖFB-Vertragsgespräche

ÖFB-Team
6
Rangnick: "Bis jetzt haben die Neuen noch gelacht"

Rangnick: "Bis jetzt haben die Neuen noch gelacht"

ÖFB-Team
5
Türkei darf nach Sieg über Rumänien weiter von WM träumen

Türkei darf nach Sieg über Rumänien weiter von WM träumen

FIFA WM
Bitter! Bayern-Keeper reist verletzt vom DFB-Team ab

Bitter! Bayern-Keeper reist verletzt vom DFB-Team ab

Deutsche Bundesliga
1
Ghana-Teamchef Addo erwartet intensives Duell mit ÖFB-Team

Ghana-Teamchef Addo erwartet intensives Duell mit ÖFB-Team

ÖFB-Team
4

Kommentare

FIFA WM 2026 WM-Quali-Playoff WM-Qualifikation Italien (Team, Fußball) Nordirland (Team, Fußball) Fußball Fußball International Dänemark (Team, Fußball) Nordmazedonien