Italien gibt sich gegen harmlose Nordiren keine Blöße

Italien kämpft sich ins Finale!

Die "Squadra Azzurra" gewinnt das WM-Quali-Playoff gegen Nordirland zuhause am Ende verdient mit 2:0 und darf damit weiterhin von der WM-Teilnahme träumen.

Der Favorit hat in der ersten Hälfte so seine Probleme mit gut organisierten und diszipliniert verteidigenden Nordiren. Der viermalige Weltmeister lässt im Offensivbereich jegliche Kreativität vermissen und kommt nur zu zwei klaren Torchancen in den ersten 45 Minuten.

Nach acht Minuten scheitert DiMarco aus spitzem Winkel, den Nachschuss kann Tonali nicht mehr aufs Tor bringen. Und kurz vor der Pause köpft Bastoni nach DiMarco-Flanke über die Querlatte (42.).

Bann gebrochen

Nach einer knappen Stunde kann die Gattuso-Elf den Bann brechen: Newcastle-Legionär Tonali zieht aus der Distanz ab und trifft zum 1:0 für den Favoriten (56.).

Kurz vor Schluss zerstört Kean jegliche Hoffnungen der Nordiren auf das kleine Wunder (80.). Italien trifft damit im Finale am Dienstag auf Wales oder Bosnien-Herzegowina.

Klare Angelegenheit für Dänemark

Ein deutlicher 4:0-Heimsieg gelingt Dänemark über Nordmazedonien.

Für die Tore sorgen Damsgaard (49.), Isaksen (58./59.) und Nörgaard (75.). Im Finale wartet nun Tschechien oder Irland, die aktuell noch in der Verlängerung sind.