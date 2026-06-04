Glasner? "Wünsche ihm Verein, wo Geld keine Rolle spielt"

Oliver Glasner ist einer der gefragtesten Namen am Trainer-Markt.

Der Österreicher, der sich mit dem Gewinn der UEFA Conference League von Crystal Palace verabschiedete, wird unter anderem als neuer Cheftrainer von AC Milan gehandelt.

Glasner-Verhandlungen mit AC Milan: Das ist der Stand >>>

Herzog zollt Glasner Respekt

Andreas Herzog zeigt sich im Podcast "HERZERL mit JANKO" begeistert von seinem Trainer-Landsmann und über das, was er bei Crystal Palace geleistet hat: "Er holt aus den Mannschaften das Optimum raus."

Dass er Crystal Palace trotz einiger Spielerverkäufe zu einem Europacup-Titel führte, sei beachtlich: "Wenn du erfolgreich bist, dann werden immer wieder deine besten Spieler verkauft - darum wünsche ich ihm, dass er zu einem großen Verein kommt, wo das Geld keine große Rolle spielt."

Haucht Glasner Milan neues Leben ein?

Ein Wechsel nach Mailand würde Herzog durchaus gefallen: "AC Milan wäre in der momentanen Situation wirklich richtig gut. Sie sind ein bisschen am Boden, dann kann er da reinkommen, wieder ein neues Leben in den Verein reinbringen."

"Olli macht Spieler individuell besser, dadurch macht er Mannschaften besser - und ich glaube, AC Milan wäre für ihn eine richtig coole Geschichte", so der ehemalige ÖFB-Rekordspieler.

Für Crystal Palace hat er, was die kommenden Jahre angeht, hingegen nicht so eine rosige Prognose. Hier nachhören >>>

Die gesamte Folge HERZERL mit JANKO zum Nachschauen: