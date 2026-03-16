Sarri-Nachfolge: Schaut sich Lazio in Österreich um?

Hat Lazio Rom bald einen österreichischen Trainer?

Laut "Corriere de Roma" soll die Beziehung zwischen Maurizio Sarri und den Hauptstädtern an einem Tiefpunkt angelangt sein. Eine Trennung im Sommer werde immer wahrscheinlicher.

Sondieren des österreichischen Markts

Lazio soll sich bereits auf die Suche nach einem Nachfolger gemacht haben und dabei speziell den deutschen und österreichischen Markt sondieren.

Durchaus möglich also, dass vielleicht bald ein erfolgreicher Trainer-Legionär den Sprung wagt. Adi Hütter hat derzeit etwa keinen Job, Oliver Glasner wird Crystal Palace im Sommer verlassen.