NEWS

Sarri-Nachfolge: Schaut sich Lazio in Österreich um?

Die Italiener sollen den deutschen und den österreichischen Markt auf der Suche nach einem Trainer sondieren.

Sarri-Nachfolge: Schaut sich Lazio in Österreich um? Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Hat Lazio Rom bald einen österreichischen Trainer?

Laut "Corriere de Roma" soll die Beziehung zwischen Maurizio Sarri und den Hauptstädtern an einem Tiefpunkt angelangt sein. Eine Trennung im Sommer werde immer wahrscheinlicher.

Sondieren des österreichischen Markts

Lazio soll sich bereits auf die Suche nach einem Nachfolger gemacht haben und dabei speziell den deutschen und österreichischen Markt sondieren.

Durchaus möglich also, dass vielleicht bald ein erfolgreicher Trainer-Legionär den Sprung wagt. Adi Hütter hat derzeit etwa keinen Job, Oliver Glasner wird Crystal Palace im Sommer verlassen.

Mehr zum Thema

Serie A: Lazio stoppt Milan und feiert Heimsieg

Serie A: Lazio stoppt Milan und feiert Heimsieg

Serie A
Ashley Cole übernimmt Traineramt bei italienischem Zweitligisten

Ashley Cole übernimmt Traineramt bei italienischem Zweitligisten

International
VAR-Rückblick erklärt Platzverweise und Elfer bei Austria-Sturm

VAR-Rückblick erklärt Platzverweise und Elfer bei Austria-Sturm

Bundesliga
8
Rapid verlängert mit Nachwuchshoffnung

Rapid verlängert mit Nachwuchshoffnung

Bundesliga
11
"Glasklarer Elfmeter" - Ilzer hadert mit Schiri-Entscheidung

"Glasklarer Elfmeter" - Ilzer hadert mit Schiri-Entscheidung

Deutsche Bundesliga
3
Fix! RB Leipzig stellt Schlager-Nachfolger vor

Fix! RB Leipzig stellt Schlager-Nachfolger vor

Deutsche Bundesliga
Die 20 treffsichersten Österreicher der deutschen Bundesliga

Die 20 treffsichersten Österreicher der deutschen Bundesliga

International
20

Kommentare

Admiral Bundesliga Serie A Fußball Fußball International Italien (Fußball) Lazio Rom Maurizio Sarri