NEWS

Rapid verlängert mit Nachwuchshoffnung

Der Teenager unterschreibt einen neuen Vertrag beim SK Rapid, dort trug er für Rapid II sogar schon die Kapitänsbinde.

Rapid verlängert mit Nachwuchshoffnung Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Omar Badarneh (18) hat seinen Vertrag beim SK Rapid bis 2028 verlängert.

Der Mittelfeld-Mann kam mit elf Jahren zum SK Rapid, durchlief sämtliche Nachwuchsteams und spielt aktuell für Rapid II in der ADMIRAL 2. Liga.

20 Einsätze für Rapid II

Bisher verbucht der Mann aus Palästina 20 Einsätze für die Hütteldorfer Zweitvertretung. In den letzten vier Partien durfte er sogar die Kapitänsbinde tragen.

"Omar hat sich in der aktuellen Spielzeit der ADMIRAL 2. Liga zum Stammspieler entwickelt und übernimmt trotz seines jungen Alters bereits viel Verantwortung bei Rapid II", erklärt Sportgeschäftsführer Markus Katzer.

Der Spieler selbst meint: "Ich bin sehr glücklich, dass ich zwei weitere Jahre bei meinem Herzensverein unterschrieben habe. Ich möchte meine Entwicklung hier weiter vorantreiben und meine Qualitäten bestmöglich bei Rapid einbringen."

Mehr zum Thema

Prozessauftakt zum Platzsturm beim 343. Wiener Derby

Prozessauftakt zum Platzsturm beim 343. Wiener Derby

Bundesliga
9
Seidl und Hedl: Zwei Rapid-Stehaufmännchen träumen von der WM

Seidl und Hedl: Zwei Rapid-Stehaufmännchen träumen von der WM

Bundesliga
55
Salzburg-Unserie wird immer schlimmer: "Echt nicht gut genug"

Salzburg-Unserie wird immer schlimmer: "Echt nicht gut genug"

Bundesliga
58
"Meine Vision ist, dass Rapid um den Titel mitspielen muss"

"Meine Vision ist, dass Rapid um den Titel mitspielen muss"

Bundesliga
69
Nationenwechsel! Sturm-Akteur will nicht mehr für Schweiz spielen

Nationenwechsel! Sturm-Akteur will nicht mehr für Schweiz spielen

Bundesliga
14
Baby-Glück für LASK-Kapitän!

Baby-Glück für LASK-Kapitän!

Bundesliga
4
Kurios! Rapid-Stars verwechselten zur Pause die Trikots

Kurios! Rapid-Stars verwechselten zur Pause die Trikots

Bundesliga
15

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Rapid II SK Rapid Wien 2. Liga