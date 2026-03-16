Rapid verlängert mit Nachwuchshoffnung

Omar Badarneh (18) hat seinen Vertrag beim SK Rapid bis 2028 verlängert.

Der Mittelfeld-Mann kam mit elf Jahren zum SK Rapid, durchlief sämtliche Nachwuchsteams und spielt aktuell für Rapid II in der ADMIRAL 2. Liga.

20 Einsätze für Rapid II

Bisher verbucht der Mann aus Palästina 20 Einsätze für die Hütteldorfer Zweitvertretung. In den letzten vier Partien durfte er sogar die Kapitänsbinde tragen.

"Omar hat sich in der aktuellen Spielzeit der ADMIRAL 2. Liga zum Stammspieler entwickelt und übernimmt trotz seines jungen Alters bereits viel Verantwortung bei Rapid II", erklärt Sportgeschäftsführer Markus Katzer.

Der Spieler selbst meint: "Ich bin sehr glücklich, dass ich zwei weitere Jahre bei meinem Herzensverein unterschrieben habe. Ich möchte meine Entwicklung hier weiter vorantreiben und meine Qualitäten bestmöglich bei Rapid einbringen."