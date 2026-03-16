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VAR-Rückblick erklärt Platzverweise und Elfer bei Austria-Sturm

Der VAR-Rückblick widmet sich in der aktuellen Ausgabe zwei Szenen aus dem Spiel Austria Wien gegen Sturm Graz.

VAR-Rückblick erklärt Platzverweise und Elfer bei Austria-Sturm Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Mit einem 5:2-Auswärtssieg verabschiedete sich Sturm Graz vom Gastspiel gegen Austria Wien. Mit der Leistung war man dennoch nicht 100 Prozent zufrieden. Ingolitsch: Böse Miene zum guten Resultat >>>

Die Grazer kamen zwar mit einer 2:1-Führung aus der Pause, konnten allerdings bis dahin kaum überzeugen. Als matchentscheidend stellte sich ein Elfmeter samt Gelb-Roter Karte nach Plavotic-Foul in Minute 55 heraus.

Beide Ausschlüsse richtig

Die Szene begutachtet jetzt der VAR-Rückblick: "Der FAK-Spieler #24 steigt dem STU-Spieler #10 rücksichtslos auf den Fuß und bringt ihn so vor einer unmittelbaren Torchance zu Fall. Kein weiterer Verteidiger hätte eingreifen können. Der Schiedsrichter hat richtigerweise auf Strafstoß entschieden und den Spieler mit Gelb-Roter Karte ausgeschlossen, nachdem ihm der VAR einen "On-Field-Review" empfohlen hat.

Beim Stand von 5:1 für Sturm glich sich in Minute 77 die Überzahl wieder aus, Paul Koller ging mit Rot. "Er trifft den Gegner mit abgehobenem Bein und offener Sohle im Sprunggelenkbereich", heißt es. Auch hier gab es einen Funkspruch aus dem 22. Wiener Gemeindebezirk, welcher den "On-Field"-Review empfahl.

Richtig sei auch ein Handelfmeter in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit aus dem Qualigruppenspiel zwischen Ried und WSG zu werten gewesen. Die Oberösterreicher gingen dort mit 1:0 in Führung.

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