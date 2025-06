Neue Konkurrenz: Braunöders Como holt kroatisches Toptalent

Martin Baturina wechselt in die Serie A!

Das kroatische Mittelfeld-Juwel verlässt Jugendklub GNK Dinamo Zagreb und schließt sich Como 1907 an.

Der 22-jährige Nationalspieler unterschreibt am Comer See einen Vertrag bis 2030, die Ablösesumme soll mindestens 17 Millionen Euro betragen. Jahrelang buhlten internationale Top-Adressen um die Dienste des kräftigen Spielmachers.

Während Coach Cesc Fabregas ob der Neuverpflichtung schwärmt ("Martin ist ein Spieler von immenser Qualität"), dürfte ein Burgenländer wenig begeistert sein. Mit Matthias Braunöder steht beim Tabellenzehnten der abgelaufenen Saison nach wie vor ein ÖFB-Legionär unter Vertrag.

Der 23-jährige Zentrumsspieler blickt auf ein vom Reservistendasein geprägtes Frühjahr zurück - am 30. Dezember 2024 stand der 25-fache U21-Nationalspieler gegen US Lecce noch für eine Minute am Platz, seither saß er über die gesamte restliche Spielzeit auf der Ersatzbank oder der Tribüne.

Braunöders Vertrag bei den Lombarden läuft noch bis Sommer 2027 - ein vorzeitiger Abschied würde ob der Umstände jedoch nicht überraschend kommen.

Como 1907 is delighted to announce the arrival of Croatian international Martin Baturina, who will officially become a Lariani player on 1 July 2025. The midfielder has signed a contract that will keep him at the club until 2030.



Read the official statement ➡️… pic.twitter.com/aujTFZZrDn