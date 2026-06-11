Milan-Gerüchte: Jetzt spricht Oliver Glasner

Ist Oliver Glasner bald Milan-Trainer? Den italienischen Gazetten zufolge ist der Oberösterreicher Topfavorit auf den Posten. Bezüglich eines Vertrags ist man sich offenbar schon einig >>>

Der Oberösterreicher spricht jetzt über seinen aktuellen Status. "Es ist sehr schön, dass ich seit der Bekanntgabe meines Vertragsendes bei Crystal Palace medial schon fast mit jedem Verein in Verbindung gebracht wurde", sieht er die mediale Aufmerksamkeit gegenüber den "Oberösterreichischen Nachrichten" als Kompliment.

Klar ist aber auch: "Für einen neuen Klub muss alles passen."

Viele Anfragen für Glasner

Zum Status quo bei den Verhandlungen sagt der amtierende Conference-League-Sieger zur "Krone": "Grundsätzlich hab' ich viele Anfragen – und ich mach' es wie immer: Passt es für beide Seiten, sag' ich ja – wenn nicht, warte ich."

Sollte es Milan werden, dürften die Italiener aber noch zögern. Der neue Cheftrainer soll nach dem Technischen Direktor vorgestellt werden. Diese Posten könnte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick übernehmen.

Als mögliche Alternative wurde medial auch Bayern-Sportdirektor Christoph Freund genannt, zum Salzburger hat der Oberösterreicher einen guten Draht.

Tennisduell mit Freund

Im Tennisdoppel mit Co Michael Angerschmid lieferte sich Glasner ein Duell mit Freund und Ex-Skispringer Andreas Goldberger.

"Bei 1:1 gewannen wir das Champions-Tiebreak. Weil das schnell vorbei war, spielten wir dann doch noch einen dritten Satz – den haben aber wir verloren", verrät Glasner der "Krone".