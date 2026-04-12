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Kehrt Toni Kroos zu Real Madrid zurück?

Der 36-Jährige beendete 2024 seine aktive Laufbahn. Im kommenden Sommer könnte er wieder bei den "Königlichen" andocken.

Kehrt Toni Kroos zu Real Madrid zurück? Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Im kommenden Sommer könnte Toni Kroos zu Real Madrid zurückkehren.

Wie die spanische Zeitung "AS" berichtet, soll die 36-jährige Klub-Ikone ab kommenden Sommer Teil der sportlichen Struktur der "Königlichen" werden. Welche Rolle Kroos genau bekleiden soll, sei noch nicht ganz klar.

Kroos spielte zehn Jahre für Real Madrid, ehe er im Sommer 2024 seine aktive Laufbahn dort beendete. Seither läuft es beim Klub nicht mehr wirklich rund.

In der kommenden Woche kämpft man in der Champions League bei Bayern München um ein Weiterkommen (Mittwoch, ab 21 Uhr im LIVE-Ticker>>>). Dies wird nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel jedoch ein hartes Stück Arbeit.

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