Atalanta hat wohl neuen Trainer gefunden

Atalanta Bergamo hat nach dem Abgang von Trainer Gian Piero Gasperini offenbar einen Nachfolger gefunden: Ivan Juric, der in der vergangenen Saison bei der AS Roma und Southampton an der Seitenlinie stand, soll nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano einen Vertrag bis 2027 unterschreiben.

Der Klub, bei dem ÖFB-Legionär Stefan Posch in der Rückrunde leihweise spielte, beendete die abgelaufene Saison auf dem dritten Platz und qualifizierte sich damit für die Champions League. Nach einem durchwachsenen Frühjahr (hier nachlesen >>>) ist unklar, ob die Norditaliener die Kaufoption von Posch in der Höhe von sieben Millionen Euro ziehen.

Neo-Trainer Ivan Juric wird bei der Kaderplanung ein entscheidendes Mitspracherecht haben.

