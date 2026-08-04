So ergeht es den möglichen internationalen Gegnern Salzburgs

Auch wenn es für den FC Salzburg erst am Donnerstag (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) international erstmals ernst wird, blicken die Mozartstädter bereits mit einem Auge auf den heutigen Spieltag ihrer möglichen Gegner im Playoff.

Die "Bullen" duellieren sich in der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League mit Pafos FC. Das Rückspiel erfolgt am 13. August auswärts auf Zypern, diese Woche wird in der Red Bull Arena gespielt.

Bratislava dreht das CL-Quali-Hinspiel

Übersteht der Bundesligist diese Runde, trifft er im Playoff der Europa League auf den Verlierer aus dem Match Mjällby AIF (SWE) gegen Slovan Bratislava (SVK).

Das Hinspiel der beiden Klubs in der Champions-League-Qualifikation endet mit einem späten 2:1-Sieg von Bratislava. Stroud erzielt nach einem Elfmeter in der 58. Minute das erste Tor des Abends für das Heimteam.

Camara bringt Bratislava in der 78. Minute zurück ins Spiel. Tief in der Nachspielzeit dreht Kianga das Duell und schießt die Gäste zum Sieg (90.+4).

Auda Riga siegt im Conference-League-Quali-Duell

Sollten die Salzburger an Pafos scheitern, geht es im Playoff zur UEFA Conference League gegen den Sieger aus FK Auda (LVA) gegen FC Dinamo City (ALB).

Im Hinspiel zwischen den beiden Klubs fällt lediglich ein Treffer. Diedhiou trifft in der 68. Minute zum entscheidenden Tor für Auda Riga.

Schwierige Auslosung für LASK und Sturm im Champions-League-Playoff >>>