    Kurios! Vater und Sohn verlieren Trainerjob in Griechenland

    Eigentlich wäre in der griechischen Liga im November ein Vater-Sohn-Duell angestanden. Jetzt sind beide ihren jeweiligen Job los.

    Kurios! Vater und Sohn verlieren Trainerjob in Griechenland
    

    In Griechenland ist es am vergangenen Wochenende zu zwei Trainerentlassungen im Oberhaus innerhalb weniger Stunden gekommen. Das Kuriose: Beide Rauswürfe betreffen die Familien Petrakis. 

    Giorgos (37) wurde von Aufsteiger AE Larissa nach einer 2:5-Pleite gegen den Lokalrivalen NFC Volos freigestellt. Wenige Stunden später musste sein Vater Giannis (66) bei Panetolikos GFS gehen, dieser ging mit 0:6 gegen APO Levadiakos unter.

    Mit Spannung hat die Familie wohl das Vater-Sohn-Duell am 8. November erwartet, dieses findet jetzt nun doch nicht statt.

