Kurios! Vater und Sohn verlieren Trainerjob in Griechenland

In Griechenland ist es am vergangenen Wochenende zu zwei Trainerentlassungen im Oberhaus innerhalb weniger Stunden gekommen. Das Kuriose: Beide Rauswürfe betreffen die Familien Petrakis.

Giorgos (37) wurde von Aufsteiger AE Larissa nach einer 2:5-Pleite gegen den Lokalrivalen NFC Volos freigestellt. Wenige Stunden später musste sein Vater Giannis (66) bei Panetolikos GFS gehen, dieser ging mit 0:6 gegen APO Levadiakos unter.

Mit Spannung hat die Familie wohl das Vater-Sohn-Duell am 8. November erwartet, dieses findet jetzt nun doch nicht statt.