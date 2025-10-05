Mbappe-Bruder kostet PSG den Sieg

Ausgerechnet der Bruder von Ex-Star Kylian Mbappe, Ethan, bringt Paris Saint-Germain um drei Punkte.

Am siebten Spieltag der französischen Ligue 1 trennen sich OSC Lille und PSG mit 1:1.

Paris Saint-Germain dominiert den ersten Durchgang und kontrolliert das Spielgeschehen mit deutlich mehr Ballbesitz. Die Gäste erzeugen vor allem durch Standardsituationen immer wieder Gefahr.

Die beste Möglichkeit vor der Pause finden jedoch die Hausherren vor: Nach einer Ecke prüft Olivier Giroud per Kopf den Pariser Schlussmann (24.). Auf der Gegenseite verfehlt ein Schuss von Bradley Barcola kurz vor dem Pausenpfiff das Tor nur knapp (43.). So geht es in einer intensiven Partie torlos in die Kabinen.

Joker Mendes zum 1:0

Das Tempo bleibt auch nach dem Seitenwechsel hoch. Beide Mannschaften suchen den Weg zum Tor, doch sowohl Lee Kang-in (48.) als auch Bradley Barcola (56.) finden im gegnerischen Torhüter ihren Meister.

Ein Schachzug von Trainer Luis Enrique scheint die Vorentscheidung zu bringen: Der kurz zuvor eingewechselte Nuno Mendes erzielt die Führung für die Gäste (66.).

Die Elf von Bruno Genesio steckt jedoch nicht auf und wird für ihre Moral belohnt. Auch bei den Hausherren sticht ein Joker: Ethan Mbappe trifft nach Vorarbeit von Hamza Igamane zum viel umjubelten 1:1-Endstand (85.).

Während sich das Unentschieden für Paris Saint-Germain wie eine Niederlage anfühlt und der Vorsprung an der Tabellenspitze auf einen Punkt schmilzt, bejubelt Lille einen moralisch wichtigen Punktgewinn im Kampf um die internationalen Plätze.

Den Treffer von seinem Bruder Ethan sah Kylian Mbappe sogar live im Stadion:

Ethan Mbappé hit Kylian Mbappé's celebration after scoring against PSG.



Kylian was in the crowd too ❤️🇫🇷 pic.twitter.com/n0GKnKooXN — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 5, 2025