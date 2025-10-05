Am siebten Spieltag der französischen Ligue 1 trennten sich die AS Monaco und OGC Nizza mit einem 2:2-Unentschieden.

In einer turbulenten Partie verspielte das dezimierte Nizza eine Zwei-Tore-Führung, während Adi Hütters Monegassen durch zwei Elfmeter zurückschlugen.

Die Gäste aus Nizza gingen im Stade Louis II nach einer knappen halben Stunde durch Sofiane Diop in Führung (29.). Kurz darauf schwächte Ali Abdi sein Team mit einer Gelb-Roten Karte (34.).

Zweimal vom Punkt aus

Unbeeindruckt erhöhte Diop per Elfmeter sogar auf 2:0 (42.). Doch Monaco erhielt tief in der Nachspielzeit ebenfalls einen Strafstoß, den Ansu Fati zum wichtigen 1:2-Anschlusstreffer verwandelte (45.+5).

Nach dem Seitenwechsel drängte Monaco in Überzahl vehement auf den Ausgleich. Schiedsrichter Willy Delajod zeigte erneut auf den Elfmeterpunkt, und Ansu Fati erzielte eiskalt das 2:2 (56.). Trotz einer Stunde numerischer Überlegenheit und insgesamt 21 Torschüssen gelang den Monegassen der Siegtreffer nicht mehr.

Am Ende stand ein Unentschieden, das sich für beide Seiten unterschiedlich anfühlte. Nizza feierte nach aufopferungsvoller Leistung einen wertvollen Auswärtspunkt, während Monaco trotz Aufholjagd enttäuscht sein dürfte, den Anschluss an die Tabellenspitze verpasst zu haben.

