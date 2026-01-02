Französischer Fußballer unter Brandverletzten in Crans Montana

Wie der Verein FC Metz aus der Ligue 1 am Donnerstag mitteilt, befindet sich ein Nachwuchstalent des Vereins unter den Verletzten des Brandes in einer Bar in Crans Montana.

Der 19-jährige Linksverteidiger Tahirys Dos Santos befand sich am Silvesterabend im Schweizer Skiort.

Er wurde mit schweren Verbrennungen in eine Klinik nach Deutschland geflogen, wo er derzeit behandelt wird.

"Die Führungskräfte, Spieler, Trainer und Mitarbeiter des Vereins sind zutiefst betroffen von dieser Nachricht und stehen Tahirys, der derzeit mit seinen Schmerzen kämpft, in Gedanken bei", schreibt der Verein unter ein Instagram-Post.

Mindestens 40 Menschen kamen ums Leben

Am 31. Dezember ist es in einer Bar in Crans Montana zu einem Brand gekommen. Bisher wird von mindestens 40 Toten und über 100 zum Teil schwer Verletzten ausgegangen. Die Identifizierung der Personen und Klärung der Brandursache dauert derzeit an.