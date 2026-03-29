Kolumbien Kolumbien COL
Frankreich Frankreich FRA
Endstand
1:3
0:2 , 1:1
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PSG-Star mit Tor-Premiere: Frankreich schlägt Kolumbien klar

Desire Doue wird zum französischen Matchwinner im Freundschaftsspiel gegen Kolumbien.

PSG-Star mit Tor-Premiere: Frankreich schlägt Kolumbien klar Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Frankreich schießt sich in Washington schon mal für die Weltmeisterschaft 2026 warm.

Im internationalen Freundschaftsspiel gegen Kolumbien gewinnt das Team von Deschamps mit 3:1. In Vorbereitung auf die WM testen die Franzosen bereits im Northwest Stadium der Washington Commanders.

Eine im Gegensatz zum Test gegen Brasilien völlig veränderte Equipe gerät recht früh fast in Rückstand. Hernandez klärt eine Hereingabe beinahe ins eigene Tor (15.).

Premierentor für CL-Sieger

Eine Viertelstunde später geht allerdings Frankreich in Führung. PSG-Star Doue (29.) kommt mit einem abgefälschten Schuss zu seinem ersten Länderspieltor im A-Team.

Marcus Thuram kann kurz vor der Pause nachlegen (41.), der Inter-Stürmer köpft unter die Latte ein. Zehn Minuten nach Wiederbeginn macht Doue mit seinem zweiten Treffer alles klar. Thuram wird vom Torschützen zum Vorlagengeber, indem er Doue noch im Fallen in zentraler Position findet.

Kolumbien gelingt in der 77. Minute immerhin noch das Ehrentor. Campaz trifft mit Hilfe der Stange ins rechte Eck.

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