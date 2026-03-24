PSG ohne Spiel-Verschiebung - Lens lehnt ab

Lens lehnte die Verschiebung des Ligue-1-Schlagerspiels gegen Paris Saint-Germain ab.

Der Serienmeister aus der Hauptstadt stellte den Antrag , die für 11. April angesetzte Auswärtspartie zu verschieben, um mehr Zeit für die Vorbereitung auf das Viertelfinal-Rückspiel gegen Liverpool in der Champions League zu haben.

PSG liegt an der Tabellenspitze aktuell einen Zähler vor Lens, der Klub von Österreichs Teamspieler Samson Baidoo bestritt auch ein Spiel mehr.

Französische Liga als "Spielball der europäischen Interessen"

Wie Lens in einem Statement anmerkte, würde sich "eine beunruhigende Stimmung" breitmachen: "Dass die französische Liga nach und nach zum Spielball der europäischen Interessen bestimmter Parteien degradiert wird."

PSG stellte schon einmal eine positive Anfrage. Zwischen den Achtelfinalpartien gegen Chelsea wurde das Ligaspiel gegen Nantes verschoben.