Kuriose Verletzung bei Champions-League-Spiel

Für Galatasaray Istanbul lief der Mittwoch-Abend in Liverpool überhaupt nicht nach Wunsch.

Gala-Vorstellung bringt Liverpool ins CL-Viertelfinale >>>

Abgesehen von der klaren Niederlage und dem damit verbundenen CL-Aus gab es noch weitere schlechte Neuigkeiten für den türkischen Klub: Noa Lang und Victor Osimhen verletzten sich schwer.

Schnittwunde durch Werbebanden

Besonders zur Verletzung des Niederländers kam es unglücklich, wie kurios. Nach einem Zweikampf konnte Lang vor der Werbebande nicht komplett abbremsen und klemmte sich daraufhin den Daumen zwischen zwei Banden ein. Die Folge: Eine tiefe Schnittwunde, aus der viel Blut floss. Lang musste umgehend ins Krankenhaus und wurde noch in der Nacht operiert.

Galatasaray-Coach Okan Buruk betonte: "Es ist ein ernstes Problem".

Dazu kommt die schwere Verletzung von Topstar Osimhen: Der Stürmer brach sich noch in Halbzeit eins den rechten Unterarm.