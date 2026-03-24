Stadionfrage: Konflikt zwischen Sport-Club und Stadt Wien

Noch bevor am neuen Sport-Club-Platz der Ball rollt, scheint der Haussegen schief zu hängen.

Die Verschiebung des Eröffnungsspiels wirft bereits ihre Schatten voraus - die Fans des Traditionsvereins führen sie auf den Urlaub von Stadtrat Peter Hacker zurück. Dass diese Tatsache der Grund für die Verlegung sein soll, wurde von der Stadt Wien verneint. Vielmehr sei der Rasen noch nicht optimal verwurzelt, so die offizielle Begründung.

Die Fronten zwischen der Stadt Wien, die das Stadion für rund 22 Millionen Euro erbauen ließ und dem Wiener Sport-Club als künftigen Hauptpächter scheinen verhärtet. Der Pachtvertrag wurde noch nicht unterschrieben, auch weil sich die Verhandlungen laut dem "KURIER" schwierig gestaltet haben.

Wirbel um Stadionname

Einen Konfliktpunkt soll der Name des Stadions darstellen: Während in den offiziellen Modellen vor Baubeginn noch "Wiener Sport-Club" über dem Haupteingang stand, ziert jetzt der Schriftzug "Stadion der Stadt Wien" die Fassade. Der Verein sagt dazu nur: "Kein Kommentar."

Die Stadt Wien begründet den Kurswechsel folgendermaßen: "Die Stadt Wien hat mehr als 20 Millionen Euro in den Neubau des Stadions investiert. Daher folgt die Beschriftung der Anlage dem einheitlichen Erscheinungsbild aktueller städtischer Sportinfrastruktur, wie etwa der Sport Arena Wien oder den Sporthallen der Stadt Wien." Derartige Abweichungen von den ursprünglichen Modellen seien ganz normal.

Auch Anordnung der Sitze sorgt für Gesprächsstoff

Der offizielle Name wird aber "Sport-Club-Platz" sein, versichert die Stadt Wien und gibt im Zuge dessen ein weiteres Versprechen ab: "Das Vereinslogo des Wiener Sport-Club wird bis zur offiziellen Übernahme des Stadions am Haupteingang angebracht."

Unklar ist zudem, warum die Sitze auf der Haupttribüne, die so montiert waren, dass die weißen Sitzschalen zwei Schriftzüge mit "WSC" bildeten, wieder umgebaut wurden. Auf "KURIER"-Nachfrage gibt es von Vereinsseite neuerlich "keinen Kommentar". Die Stadt Wien meint darauf angesprochen: "Die Gestaltung der Tribünen und ihrer Beschriftung werden mit dem Wiener Sport-Club abgestimmt."