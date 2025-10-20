NEWS

PSG-Leistungsträger winkt neuer Vertrag

Die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung bis 2030 laufen auf Hochtouren. Dem Ecuadorianer soll eine üppige Gehaltserhöhung winken.

PSG-Leistungsträger winkt neuer Vertrag Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Paris Saint-Germain arbeitet an einer Vertragsverlängerung mit Innenverteidiger Willian Pacho.

Wie "Le Parisien" berichtet, hat der 24-Jährige ein Angebot für einen Vertrag bis 2030 vorliegen, die Gespräche verlaufen positiv.

Der Ecuadorianer war vor einem Jahr für 40 Millionen Euro in die französische Hauptstadt gewechselt und hat bislang laut der Zeitung ein vergleichsweise "lächerliches" Gehalt bezogen.

Seine starken Leistungen sollen deshalb mit einem neuen Vertrag zu deutlich höheren Bezügen belohnt werden. Der Abwehrspieler war auf dem Weg zum Champions-League-Titel eine absolute Stütze für die Mannschaft von Trainer Luis Enrique.

Auch über die Verträge von Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos und Kang-in Lee soll in den kommenden Wochen diskutiert werden.

