PSG-Boss spricht Klartext zu Dembele-Forderungen

Was bringt die Zukunft für Ousmane Dembele?

In den letzten Wochen wurde berichtet, dass Paris Saint-Germain den Vertrag mit dem amtierenden Weltfußballer gerne frühzeitig verlängern würde. Der 28-jährige Franzose steht in der Haupstadt noch bis 2028 unter Vertrag.

Wie "Fussballtransfers" berichtet, soll Dembele jedoch mit dem vorliegenden Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro pro Saison nicht zufrieden sein. Stattdessen erhoffe sich der Flügelstürmer bis zu 60 Millionen Euro.

Das sagt der PSG-Präsident

Gegenüber "Canal+" hat sich nun auch PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi geäußert: "Wir haben eine Gehaltsobergrenze. Niemand steht über dem Verein. Jeder weiß das und jeder muss es respektieren. Nicht um jeden Preis."

Es bahnen sich also langwierige Verhandlungen um die Zukunft von Dembele an.