Atletico verpasst Sieg in Istanbul - Frankfurt verliert spät

Galatasaray und Atletico Madrid trennen sich am siebten Spieltag der UEFA Champions League in Istanbul in einer unterhaltsamen Partie mit 1:1.

Im Rams Park entwickelt sich in der ersten Hälfte eine muntere Partie. Die Gäste aus Madrid gehen bereits in der vierten Minute in Führung. Simeone steht an der zweiten Stange goldrichtig und trifft per Kopf zum 1:0 (4.).

Nach 20 Minuten trifft wieder ein Atletico-Spieler, aber diesmal ins eigene Tor: Nach einer Sallai-Flanke landet Llorentes Klärungsversuch unglücklich hinter der Linie (20.).

Yilmaz scheitert

In der Folge geht es hin und her, die Intensität nimmt zu. Kurz vor der Pause hat Yilmaz eine Top-Chance auf den Führungstreffer, doch er setzt den Ball deutlich über das Tor (45.).

Im zweiten Durchgang sind die Gäste aber näher am Siegtreffer, vor allem in der Schlussphase drücken die "Rojiblancos". Ein gut angetragener Freistoß von Griezmann kann Cakir aber stark parieren (85.).

Kurz vor Schluss haben plötzlich die Hausherren aus dem Nichts den Siegtreffer auf dem Fuß. Sara scheitert aber an Oblak (90.+4).

So bleibt es am Ende beim 1:1, das beiden Teams nicht so richtig weiterhilft. Atletico liegt nun mit 13 Punkten auf Zwischenrang acht, Galatasaray mit zehn Zählern auf Rang 16.

Qarabag gewinnt Last-Minute

Im Parallelspiel sichert sich Qarabag Agdam zuhause gegen Eintracht Frankfurt einen späten 3:2-Sieg und hält damit die Chancen auf die Zwischenrunde absolut am Leben.

Auch in Baku fällt ein frühes Tor. Duran besorgt im Nachsetzen die 1:0-Führung für Qarabag Agdam (4.). Die Frankfurter melden sich schnell mit dem Ausgleich zum 1:1 zurück, Uzuns Flachschuss findet den Weg ins Tor (10.).

Die Partie flacht danach etwas ab, bis die Hausherren vor der Pause wieder gefährlich werden. Duran (37.) und Leandro Andrade (39.) kommen dem Führungstreffer nahe.

Nach Seitenwechsel gehen diesmal die Gäste nach einem Elfmeter durch den zuvor eingewechselten Chaibi in Führung (78.), keine zwei Minuten später antwortet Qarabag durch den Treffer von Duran (80.).

Die Hausherren geben sich nicht auf und gewinnen dank Mustafazada noch Last-Minute (90.+4). Qarabag liegt damit mit zehn Punkten auf Rang 17, Frankfurt verpasst in Spiel eins nach Dino Topmöller den Befreiungsschlag und ist bereits fix ausgeschieden.