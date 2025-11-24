NEWS

Pogba-Comeback nach 811 Tagen: "Ich habe die Hoffnung bewahrt"

Der Weltmeister von 2018 hat am Wochenende sein Comeback und gleichzeitig sein Debüt für AS Monaco gefeiert. Nach dem Spiel gibt er sich emotional und spricht über die Doping-Sperre.

Pogba-Comeback nach 811 Tagen: "Ich habe die Hoffnung bewahrt" Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Paul Pogba ist nach 811 Tagen zurück im Weltfußball! Im September 2023 war der Franzose positiv auf DHEA getestet worden, eine Substanz, die den Testosteronspiegel erhöht und von der Welt-Anti-Doping-Agentur verboten ist.

Nun feierte er im Spiel am Samstag gegen Stade Rennes sein Comeback, als er in der 85. Minute eingewechselt wurde.

Paul Pogba gibt sich danach emotional: „Ich bin sehr glücklich, wieder zum Fußball zurückgekehrt zu sein. Das ist es, was ich am meisten liebe auf der Welt. Fußball ist für mich noch nicht beendet."

"Ich war derjenige, der am meisten gelitten hat"

Dabei gibt der Weltmeister von 2018 auch Einblicke in seine Gefühlslage der letzten Jahre: "Ich habe mich darauf gefreut. Es gibt Momente, in denen der Teufel versucht, dir einzureden, dass alles vorbei ist. Ich war derjenige, der am meisten gelitten hat. Aber es gibt einen guten Gott, ich glaube an mich selbst."

Weiters sagt er: "Ich glaube an meine Qualitäten. Ich hatte nichts getan, es war nicht meine Schuld. Ich habe immer die Hoffnung bewahrt.“

Die berühmtesten Doping-Sünder der Sport-Geschichte

Lance Armstrong
Maria Sharapova

Slideshow starten

19 Bilder

Mehr zum Thema

ÖFB-Teamspieler Testimonial für internationales Nachwuchsturnier

ÖFB-Teamspieler Testimonial für internationales Nachwuchsturnier

Deutsche Bundesliga
U17-WM: Hier siehst du das Halbfinale Österreich-Italien LIVE

U17-WM: Hier siehst du das Halbfinale Österreich-Italien LIVE

ÖFB-Team
11
U17-WM LIVE: Schafft es Österreich gegen Italien ins Finale?

U17-WM LIVE: Schafft es Österreich gegen Italien ins Finale?

ÖFB-Team
3
"Nur im Schönreden Meister" - Admira-Fans wettern gegen Vorstand

"Nur im Schönreden Meister" - Admira-Fans wettern gegen Vorstand

2. Liga
Red Bull Salzburg verlängert mit Youngster

Red Bull Salzburg verlängert mit Youngster

Bundesliga
3
Diagnose von Zeteny Jano bekannt

Diagnose von Zeteny Jano bekannt

Bundesliga
5
Ronaldo kann es noch: Fallrückzieher begeistert Fans

Ronaldo kann es noch: Fallrückzieher begeistert Fans

International
10
Kommentare

Kommentare

Doping AS Monaco Paul Pogba Fußball Ligue 1