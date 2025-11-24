Pogba-Comeback nach 811 Tagen: "Ich habe die Hoffnung bewahrt"

Paul Pogba ist nach 811 Tagen zurück im Weltfußball! Im September 2023 war der Franzose positiv auf DHEA getestet worden, eine Substanz, die den Testosteronspiegel erhöht und von der Welt-Anti-Doping-Agentur verboten ist.

Nun feierte er im Spiel am Samstag gegen Stade Rennes sein Comeback, als er in der 85. Minute eingewechselt wurde.

Paul Pogba gibt sich danach emotional: „Ich bin sehr glücklich, wieder zum Fußball zurückgekehrt zu sein. Das ist es, was ich am meisten liebe auf der Welt. Fußball ist für mich noch nicht beendet."

"Ich war derjenige, der am meisten gelitten hat"

Dabei gibt der Weltmeister von 2018 auch Einblicke in seine Gefühlslage der letzten Jahre: "Ich habe mich darauf gefreut. Es gibt Momente, in denen der Teufel versucht, dir einzureden, dass alles vorbei ist. Ich war derjenige, der am meisten gelitten hat. Aber es gibt einen guten Gott, ich glaube an mich selbst."

Weiters sagt er: "Ich glaube an meine Qualitäten. Ich hatte nichts getan, es war nicht meine Schuld. Ich habe immer die Hoffnung bewahrt.“