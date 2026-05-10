Meisterschaft in Reichweite! PSG zittert sich zu Sieg über Brest

PSG hat eine Hand am Meisterschaftstitel!

Paris Saint-Germain feiert in der 33. Runde der Ligue 1 einen mühsamen 1:0-Arbeitssieg gegen Stade Brest. Zwei Runden vor Schluss liegen die Pariser damit sechs Punkte vor Verfolger RC Lens.

Gegen den Klub um ÖFB-Legionär Samson Baidoo muss PSG bereits am Mittwoch im titelentscheidenden Duell ran.

Von der ersten Minute an schnürt Luis Enriques Elf die Gäste regelrecht in der eigenen Hälfte ein. Mit erdrückenden 70 Prozent Ballbesitz dominiert Paris das Geschehen nach Belieben, doch der Ball will zunächst nicht über die Torlinie.

Die Pariser Abwehr rund um Kapitän Marquinhos erlebt dementsprechend eine weitgehend ruhige erste Halbzeit.

Matchwinner kommt nach Verletzung

Nach dem torlosen Seitenwechsel nimmt die Dramatik plötzlich zu. Mitte der zweiten Halbzeit schrillen bei den Gastgebern die Alarmglocken, als zunächst der bereits im ersten Durchgang am Boden liegende Mittelfeld-Motor Lee Kang-in schmerzverzerrt das Feld verlassen muss und durch den jungen Desire Doue ersetzt wird.

Kurz darauf folgt der nächste Schock: Auch Stürmer Goncalo Ramos kann nicht mehr weitermachen und macht Platz für Ousmane Dembele.

Doch dieser verletzungsbedingte Rückschlag entpuppt sich als absoluter Glücksfall für das anrennende Team. Während Paris mit insgesamt 20 abgegebenen Schüssen unermüdlich auf die Führung drängt, bricht in der Schlussphase schließlich der eingewechselte Doue den Bann. Nach Vorarbeit von Lucas Hernandez netzt der Joker zum vielumjubelten 1:0-Führungstreffer ein.

Nach dem Spitzenspiel gegen Lens steht für PSG noch das Stadtderby gegen Paris FC am Programm.