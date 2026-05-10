Saljic: "Nie im Leben hätte ich das gedacht"

Knapp über 1.000 Spielminuten lang musste Sanel Saljic warten, ehe er zum ersten Mal ein Tor für die Profis des FK Austria Wien bejubeln durfte.

Beim 2:0-Sieg der Veilchen im 350. Wiener Derby war es dann soweit, der 20-Jährige traf in der neunten Minute zur violetten Führung.

"So lange darauf gewartet"

"Im Derby das erste Bundesliga-Tor zu machen, ist wunderschön. Ein sehr schöner Augenblick. Ich habe mich sehr gefreut, dass es endlich geklappt hat. Ich habe so lange darauf gewartet", strahlt der Offensivspieler.

Mit seinen 1,77 Metern ist der Wiener zwar nicht sonderlich klein, im Vergleich zur Rapid-Defensive dann aber doch einige Zentimeter vom Gardemaß entfernt. Umso überraschender, dass sein erster Treffer ein Kopfballtor war.

Wenn's Messi kann...

"Nie im Leben hätte ich mir das gedacht", lacht er, ergänzt aber rasch, "wobei so schlecht bin ich mit dem Kopf nicht."

Sein Trainer, Stephan Helm, sagt: "Mit einem Kopfballtor von ihm habe ich nicht gerechnet. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass ein etwas kleinerer Spieler ein Kopfballtor erzielt. Ich habe da ein sehr berühmtes Tor von Messi im Kopf."