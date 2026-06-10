Premier-League-Coach tritt überraschend zurück

Kieran McKenna ist nicht länger Trainer des Premier-League-Aufsteigers Ipswich Town.

Nach fünf Saisons als Cheftrainer der "Blues" verkündete der Nordire am Mittwoch seinen Rücktritt aus persönlichen Gründen. Er wolle nun eine Pause vom Trainergeschäft einlegen und mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, schreibt McKenna in seiner Abschiedsnachricht.

Damit zerschlagen sich auch die zuletzt aufgekommenen Gerüchte um einen Wechsel zum FC Fulham. Dort wurde er als Nachfolger von Marco Silva gehandelt, der Trainer von Benfica Lissabon wird.

Durchmarsch in die Premier League

McKenna gilt als einer der erfolgreichsten Trainer der Vereinsgeschichte von Ipswich Town und führte den Klub auf direktem Weg innerhalb von zwei Spielzeiten aus der drittklassigen League One in die Premier League.

In 222 Spielen unter dem 40-Jährigen verbuchte das Team einen Punkteschnitt von 1,70 Zählern pro Partie – das einjährige Intermezzo in der höchsten Spielklasse des Landes mitgerechnet – und schaffte in der abgelaufenen Saison den Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse.