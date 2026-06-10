NEWS

Premier-League-Coach tritt überraschend zurück

Der Aufstiegscoach verkündet mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt und wird eine Pause vom Trainergeschäft nehmen. Zuvor wurde er auch bei einem anderen Klub aus der Premier League gehandelt.

Premier-League-Coach tritt überraschend zurück Foto: © IMAGO / Focus Images
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Kieran McKenna ist nicht länger Trainer des Premier-League-Aufsteigers Ipswich Town.

Nach fünf Saisons als Cheftrainer der "Blues" verkündete der Nordire am Mittwoch seinen Rücktritt aus persönlichen Gründen. Er wolle nun eine Pause vom Trainergeschäft einlegen und mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, schreibt McKenna in seiner Abschiedsnachricht.

Damit zerschlagen sich auch die zuletzt aufgekommenen Gerüchte um einen Wechsel zum FC Fulham. Dort wurde er als Nachfolger von Marco Silva gehandelt, der Trainer von Benfica Lissabon wird.

Durchmarsch in die Premier League

McKenna gilt als einer der erfolgreichsten Trainer der Vereinsgeschichte von Ipswich Town und führte den Klub auf direktem Weg innerhalb von zwei Spielzeiten aus der drittklassigen League One in die Premier League.

In 222 Spielen unter dem 40-Jährigen verbuchte das Team einen Punkteschnitt von 1,70 Zählern pro Partie – das einjährige Intermezzo in der höchsten Spielklasse des Landes mitgerechnet – und schaffte in der abgelaufenen Saison den Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse.

Diese Top-Trainer sind aktuell ohne Job

Ruben Amorim (41)
Zinedine Zidane (53)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Einigung erzielt: Juve vor Verpflichtung von Ex-Welttorhüter

Einigung erzielt: Juve vor Verpflichtung von Ex-Welttorhüter

Premier League
Bericht: Barca trifft Entscheidung um Rashford-Verbleib

Bericht: Barca trifft Entscheidung um Rashford-Verbleib

La Liga
2
Bisheriger Coach von ÖFB-Legionär wird wohl Glasner-Nachfolger

Bisheriger Coach von ÖFB-Legionär wird wohl Glasner-Nachfolger

Premier League
3
Diese Top-Trainer sind aktuell ohne Job

Diese Top-Trainer sind aktuell ohne Job

International
24
Bericht: FC Bayern denkt über Verkauf von Star-Verteidiger nach

Bericht: FC Bayern denkt über Verkauf von Star-Verteidiger nach

Deutsche Bundesliga
Deutscher Topklub gewinnt wohl Rennen um Mega-Talent Eichhorn

Deutscher Topklub gewinnt wohl Rennen um Mega-Talent Eichhorn

International
4
Ex-LASK-Coach zieht es wohl in die Türkei

Ex-LASK-Coach zieht es wohl in die Türkei

International
2

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) Ipswich Town Trainerkarriere