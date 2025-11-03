Offiziell! Erster ÖFB-Schiri-Einsatz in CL seit 14 Jahren

Was LAOLA1 vorab berichtete (hier nachlesen >>>), wird jetzt vom ÖFB offiziell kommuniziert. Sebastian Gishamer leitet am Mittwoch (18:45 Uhr) das Spiel zwischen den Qarabag Agdam und dem FC Chelsea in der UEFA Champions League.

Erstmals seit 14 Jahren wird damit ein Spiel in der Königsklasse von einem Österreicher geleitet. Unterstützt wird Gishamer von den Assistenten Roland Riedel und Santino Schreiner. Walter Altmann fungiert als Vierter Offizieller. Im VAR-Raum nehmen Manuel Schüttengruber und Josef Spurny Platz.

Letzter Einsatz 2011

"Die Nominierung für ein Champions-League-Spiel ist natürlich ein besonderer Moment. Jeder träumt davon, unter den Besten Europas dabei sein zu können. Ich habe diesen Schritt jetzt geschafft. Ich freue mich, gemeinsam mit meinem Team dieses Spiel zu leiten und uns bestmöglich präsentieren zu können", freut sich Gishamer auf sein Debüt in der UEFA Champions League.

Zuletzt pfiff 2011 ein Österreicher in der Königsklasse. Robert Schörgenhofer leitete die Partie zischen Viktoria Pilsen und dem FC Barcelona.