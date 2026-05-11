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Ligue 1 verleiht Ex-Rapidler Auszeichnung

Der Malier staubt einen Award der Ligue 1 ab. Erstmals geht dieser an einen Spieler aus seinem Heimatland.

Ligue 1 verleiht Ex-Rapidler Auszeichnung Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die französische Ligue 1 McDonalds verleiht Ex-Rapidler Mamadou Sangare den Marc-Vivien-Foe-Preis.

Der Lens-Akteur wird damit zum besten afrikanischen Spieler des französischen Oberhauses gewählt, der Titel wurde 2009 eingeführt und geht erstmals nach Mali.

Nachfolger von PSG-Star

Damit folgt der ehemalige Bundesliga-Akteur auf PSG-Star Achraf Hakimi. Der 23-Jährige kickte in Österreich für diverse Vereine. So spielte er neben dem FC Red Bull Salzburg auch für den Kooperationsverein FC Liefering. Als Leihgabe trug er das GAK- und Hartberg-Trikot.

Vergangene Saison verbrachte Sangare beim SK Rapid. Sein Marktwert beläuft sich auf 30 Millionen Euro. Von einem Lens-Abgang würde Rapid profitieren >>>

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