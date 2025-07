Wirtz, Tah, Frimpong und Trainer Alonso sind schon weg. Granit Xhaka möchte die Werkself auch noch verlassen und ein weiterer Führungsspieler steht nun auch auf dem Sprung. Leverkusen-Kapitän Lukas Hradecky steht laut Informationen des Transfer-Experten Fabrizio Romano mit der AS Monaco im Wort.

Die Spielerseite soll sich mit dem Champions-League-Teilnehmer verständigt haben, jetzt müssen sich die beiden Vereine noch einigen. In Monaco würde er auf den österreichischen Trainer Adi Hütter treffen und befinde sich in einer Konkurrenzsituation mit dem Ex-Salzburger Philipp Köhn.

In Leverkusen erwies sich der Finne seit 2018 als zuverlässige Stammkraft und ist mit 286 Einsätzen der am dritthäufigsten eingesetzte Torhüter in Leverkusens Vereinsgeschichte. Sein größter Erfolg war 2024 der Double-Gewinn mit der Werkself. Diese haben mit dem Niederländer Mark Flekken schon einen Ersatz für ihre Vereinslegende gefunden.

