Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain PSG OGC Nizza OGC Nizza NIC
Endstand
1:0
0:0 , 1:0
NEWS

Last Minute! PSG bleibt Ligue-1-Leader

Die Pariser drohen trotz drückender Überlegenheit Punkte gegen Nizza liegen zu lassen - bis Goncalo Ramos kommt.

Paris Saint-Germain wird die elfte Runde der Ligue 1 auf Platz eins beenden.

Nach einem 1:0-Sieg über OGC Nizza können die Pariser nämlich nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden.

Dabei sieht es lange danach aus, als würde es zu einer Nullnummer im Prinzenpark kommen. Die Pariser sind deutlich überlegen, haben 77 Prozent Ballbesitz, finden aber zu wenige klare Torchancen vor.

In der Schlussphase wird schließlich Goncalo Ramos eingewechselt - und der Super-Joker sticht. In der allerletzten Minute der Nachspielzeit steigt der Portugiese nach einer Ecke hoch und köpft wuchtig ein (90.+4).

PSG hat nun 24 Punkte am Konto, Nizza sieben weniger und ist Achter.

