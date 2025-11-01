Austria geht bei Hartberg leer aus

Hartberg feiert in der 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga einen 2:1 Heimsieg gegen die Wiener Austria. Die Steirer legen früh den Grundstein für den Erfolg und nutzen die Unsicherheiten in der Austria-Abwehr eiskalt aus.

Bereits in der 13. Minute bringt Dominik Vincze die Hausherren nach einem Eckball in Führung. Der Rapid-Leihspieler steht goldrichtig und drückt den Ball zum 1:0 über die Linie – Austria-Schlussmann Sahin-Radlinger sieht dabei nicht gut aus.

Nur zwei Minuten später legt Hartberg nach: Ein weiter Abschlag sorgt für Verwirrung in der Hintermannschaft der Wiener, Elias Havel reagiert am schnellsten, schnappt sich den Ball vor Dragovic und schiebt abgeklärt zum 2:0 ein.

Die Austria zeigt sich nach dem Doppelschlag zwar bemüht, bleibt offensiv aber meist harmlos. In der 20. Minute bietet sich die große Chance zum Anschlusstreffer: Nach schöner Vorarbeit von Eggestein kommt Ranftl aus 16 Metern völlig frei zum Schuss, scheitert aber an der unplatzierten Ausführung.

Austria verzweifelt an Hartbergs Defensive

In der zweiten Halbzeit übernimmt die Austria zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Die Gäste aus Wien haben mehr Ballbesitz und drängen auf den Anschlusstreffer, doch Hartberg verteidigt kompakt und diszipliniert.

In der 52. Minute bietet sich eine gute Gelegenheit für die Austria: Lee kommt im Strafraum in aussichtsreicher Position zum Abschluss, doch Heil wirft sich im letzten Moment in den Schuss und verhindert den möglichen Anschlusstreffer. Kurz darauf sieht Dragovic Gelb, nachdem er einen gefährlichen Hartberg-Konter unterbindet (55.).

Die Gastgeber bleiben trotz der Austria-Druckphase gefährlich. In der 68. Minute vergibt Prokop eine gute Möglichkeit nach einem schnellen Gegenstoß – sein Schuss streicht nur knapp am Tor vorbei.

In der 74. Minute trifft Wiesinger nach einem Eckball zum Anschlusstreffer und macht die Partie noch einmal spannend.

Die Steirer verteidigen in der Folge aber clever, stehen sicher und bringen den 2:1-Vorsprung souverän über die Zeit.