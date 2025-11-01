NEWS

Ballo und Klarer mit ihren ersten Saisontoren auf der Insel

Die beiden ÖFB-Exporte in der Championship erleben einen persönlich erfolgreichen Samstag-Nachmittag.

Ballo und Klarer mit ihren ersten Saisontoren auf der Insel Foto: © GETTY
Thierno Ballo hat erstmals seit seinem Wechsel in die englische Championship angeschrieben.

Beim 2:2 seines FC Millwall bei Oxford United gelingt dem 23-jährigen ÖFB-Legionär am 13. Spieltag sein erstes Saisontor. Davor sammelte er in sieben Einsätzen bereits drei Assists.

Ballo steht nach elf Minuten am Fünfer genau richtig, wohin ein weiter Einwurf durchrutscht. Der kleingewachsene Offensivspieler steigt hoch und nickt zum 1:0 für Millwall ein.

Cameron Brannagan gleicht noch vor der Pause für Oxford aus (45.). Jake Cooper bringt Millwall ein zweites Mal in Führung (66.), die mit Schlusspfiff aber noch von Przemyslaw Placheta egalisiert wird (90.+6).

Millwall ist als Vierter mitten im Aufstiegsrennen.

Auch Klarer trifft

Parallel darf auch Christoph Klarer über sein erstes Saisontor jubeln.

Beim 4:0 von Birmingham City über Portsmouth erzielt der 25-jährige Innenverteidiger per Flugkopfball das zwischenzeitliche 3:0 (61.). Birmingham ist dadurch nun Elfter.

Nicolas Schmid steht bei Portsmouth verletzungsbedingt nicht im Kader.

Andreas Weimann sieht indes von der Bank aus, wie sein Derby County mit 3:1 über Sheffield United siegt.

