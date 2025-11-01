In der 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga darf sich der GAK endlich über den ersten Saisonsieg freuen.

Die Grazer Rotjacken fahren am Samstagabend vor eigenem Publikum einen knappen 2:1-Heimerfolg über den SCR Altach ein.

Zwei Tore kurz vor der Pause

Hofleitner bringt die Gastgeber in der 38. Minute nach einer schönen Kombination in Führung. Der Grazer kommt alleine vor Goalie Stojanovic zum Abschluss und lässt diesem keine Chance.

Doch die Freude währt nur kurz: Vier Minuten später gelingt Greil mit einem Freistoß-Treffer der Ausgleich für die Vorarlberger (42.)

Kurz nach Seitenwechsel geraten die Altacher durch ein Hrstic-Eigentor allerdings sogleich erneut in Rückstand (50.).

Auch danach bleiben die Gastgeber am Drücker und sind vor allem im Konter dem dritten Treffer näher als Altach dem Ausgleich.

Dieser fällt dann auch in der Nachspielzeit: Harakate enteilt der angreifenden Altach-Defensive und bezwingt Stojanovic mit einem eleganten Heber (96.).

GAK bleibt Schlusslicht

Der GAK bleibt trotz des "Dreiers" mit neun Punkten am Tabellenende, hat nun aber nur mehr einen Zähler Rückstand auf Blau-Weiß Linz.

Altach ist mit 14 Punkten auf Position acht zu finden.