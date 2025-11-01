Erstmals seit 30 Jahren auswärts: LASK schlägt Blau-Weiß

Der LASK gewinnt in der 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga auch das zweite Linzer Derby der Saison.

Der 1:0-Sieg bei Blau-Weiß Linz ist der seit 1995 erste Auswärtssieg für den LASK im Duell mit dem Stadtrivalen.

In der ersten Hälfte entwickelt sich ein recht offener Schlagabtausch mit Vorteilen für den LASK.



Die Gäste haben auch die besten Chancen in der ersten Hälfte. Zweimal steht Samuel Adeniran im Fokus: Die erste Chance ermöglicht Blau-Weiß durch einen haarsträubenden Fehlpass. Sascha Horvath steckt dann durch auf Adeniran, dieser zieht aus spitzem Winkel ab, Viktor Baier im Blau-Weiß-Tor wehrt ab.

Spiel muss unterbrochen werden

In der 39. Minute wird es erneut gefährlich für die Gastgeber: Adeniran hat wieder alle Möglichkeiten, sein Team in Führung zu bringen. Seinen Abschluss mit rechts pariert Baier im BW-Tor mit dem Fuß.



Zu Beginn der zweiten Hälfte erhöht der LASK die Schlagzahl. Zuerst erzielt Krystof Danek ein Abseitstor, wenige Minuten später trifft der LASK aber doch zum 1:0:

George Bello darf sich bis zur Grundlinie durchspielen. Er legt zurück auf Adeniran. Dieser zeigt sich nach zwei vergebenen Chancen doch noch als eiskalter Vollstrecker (55.).

Die Partie ist zuvor für rund sechs Minuten unterbrochen, weil von den Rängen Rauchschwaden auf das Feld ziehen.

Zwei Elfmeter zurückgenommen

Der LASK kontrolliert von da an das Geschehen, ehe es Elfmeteralarm im schwarz-weißen Strafraum gibt. Horvath soll Fofana im Strafraum gefoult haben.

Der Videoschiedsrichter nimmt die Entscheidung aber zurück (76.). Als die Zeichen schon auf Sieg LASK stehen, entscheidet Schiedsrichter Simsek erneut auf Strafstoß wegen eines vermeintlichen Handspiels von George Bello im Luftduell mit Alem Pasic. Dieser wird aber vom VAR zurecht einkassiert (90.+9).

Der LASK rückt mit dem Sieg auf Rang sechs vor (16 Punkte), Blau-Weiß Linz ist Elfter (10 Punkte).