Salzburg nimmt Inter-Juwel ins Visier

Der 17-Jährige steht laut einem Medienbericht am Wunschzettel der Mozartstädter.

Salzburg nimmt Inter-Juwel ins Visier Foto: © GEPA
Der FC Red Bull Salzburg führt derzeit die ADMIRAL Bundesliga an (Die Tabelle >>>).

Die Mozartstädter sind gespickt von jungen Talenten und interessieren sich nun offenbar für einen jungen Mann von Inter Mailand.

Laut "Tutto Mercato Web" steht Andrija Vukoje (17) am Zettel des österreichischen Vizemeisters.

Der Montenegriner läuft seit Februar für die U18, U19 und U20 der Mailänder auf, auch vor seinem Wechsel von OFK Grbalj zu Inter soll bereits Interesse der Salzburger bestanden haben.

Der zentrale Mittelfeld-Mann hat derzeit einen Vertrag bis 2027.

