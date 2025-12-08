NEWS

Infantino entschuldigt sich bei Weltmeister-Trainer Scaloni

Bei der WM-Auslosung kam es zu einem Missverständnis. Nun entschuldigt sich Gianni Infantino dafür.

Infantino entschuldigt sich bei Weltmeister-Trainer Scaloni Foto: © getty
Bei der WM-Auslosung durfte Argentiniens Weltmeister-Trainer Lionel Scaloni den WM-Pokal präsentieren – doch dabei kam es zu einem Missverständnis.

Scaloni wurde gesagt, dass er Handschuhe anziehen müsse, um den Pokal auf die Bühne zu bringen.

Dafür entschuldigt sich nun FIFA-Präsident Gianni Infantino im Namen des Verbands.

"Natürlich dürfen die Weltmeister den Pokal anfassen. Das ist ja lächerlich", erklärte Infantino.

Scaloni nimmt die Situation gelassen. "Die Person hat mich nicht erkannt. Aber es macht nichts", sagt der argentinische Coach.

