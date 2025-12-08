Elias Havel: Ein Mann fürs ÖFB-Team?

Ist Elias Havel ein Mann für das Nationalteam?

Im Spiel gegen den LASK konnte der Stürmer sein neuntes Saisontor erzielen und weiß weiter zu überzeugen.

Gemeinsam mit Petar Ratkow führt Havel momentan die Torschützenliste der ADMIRAL Bundesliga an.

Sollte Ralf Rangnick den 22-Jährigen ins Nationalteam berufen? Darüber diskutieren July, Patrick und Johannes in der aktuellen Ausgabe der Ansakonferenz.

