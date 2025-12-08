Zwarakonferenz

U17-Helden zurück im LigaZwa-Alltag

Guess who’s back! Nicht nur die U17-Helden bereichern wieder die ADMIRAL 2. Liga – auch Denizcan Cosgun meldet sich eindrucksvoll zurück.

Was für eine Leidenszeit liegt hinter Denizcan Cosgun!

Als großes Talent kickte er einst mit Benjamin Sesko, Nicolas Seiwald, Amar Dedic und Luka Sucic in Salzburgs Jugend, ehe eine schwere Knieverletzung seinen Durchbruch jäh stoppte.

Doch jetzt – nach über zwei Jahren Pause – blüht Cosgun bei Austria Salzburg wieder auf. Die Zwarakonferenz nimmt den Senkrechtstarter genau unter die Lupe und wirft außerdem einen Blick darauf, welche U17-Helden wieder im LigaZwa-Alltag angekommen sind.

Hier ansehen:

Die 131. Episode als Podcast anhören:

