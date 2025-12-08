Was für eine Leidenszeit liegt hinter Denizcan Cosgun!

Als großes Talent kickte er einst mit Benjamin Sesko, Nicolas Seiwald, Amar Dedic und Luka Sucic in Salzburgs Jugend, ehe eine schwere Knieverletzung seinen Durchbruch jäh stoppte.

Doch jetzt – nach über zwei Jahren Pause – blüht Cosgun bei Austria Salzburg wieder auf. Die Zwarakonferenz nimmt den Senkrechtstarter genau unter die Lupe und wirft außerdem einen Blick darauf, welche U17-Helden wieder im LigaZwa-Alltag angekommen sind.

