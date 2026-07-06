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Überraschung: Neuer Klub von DFB-Goalie steht wohl fest

Bis zuletzt überzeugte Alexander Nübel beim VFB Stuttgart. Nun dürfte er in eine neue Liga wechseln.

Überraschung: Neuer Klub von DFB-Goalie steht wohl fest Foto: © IMAGO / Maximilian Koch
Textquelle: © LAOLA1
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Alexander Nübel dürfte einen neuen Verein gefunden haben.

Drei Jahre stand der 29-Jährige beim VFB Stuttgart leihweise unter Vertrag und gewann den DFB-Pokal im vergangenen Jahr.

Keine Zukunft bei Stammverein Bayern

Nun ist der DFB-Torhüter auf der Suche nach einem neuen Klub. Sein Stammverein Bayern plant weiter mit Jonas Urbig und Manuel Neuer.

Wie Florian Plettenberg berichtet, soll Besiktas der neue Arbeitgeber sein.

Die Ablöse soll 6,5 Millionen Euro fix plus 5 Millionen Euro an Boni betragen. In der Türkei wird er einen Vertrag bis 2029 unterschreiben.

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