AS Monaco AS Monaco ASM Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain PSG
Endstand
1:0
0:0 , 1:0
  • Takumi Minamino
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

In Unterzahl: AS Monaco mit knappem Sieg gegen PSG

Paris Saint-Germain kassiert die zweite Saisonniederlage und könnte die Tabellenführung verlieren.

In Unterzahl: AS Monaco mit knappem Sieg gegen PSG Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

AS Monaco gelingt am 14. Spieltag der Ligue 1 ein 1:0-Sieg gegen Paris Saint-Germain.

Den entscheidenden Treffer macht Ex-Salzburger Takumi Minamino in der 68. Spielminute. Nach einem torlosen ersten Durchgang setzt Aleksandr Golovin seinen japanischen Teamkollegen perfekt in Szene.

Die Führung verteidigt Monaco in Unterzahl, in der 80. Minute sieht Thilo Kehrer die Rote Karte. PSG-Coach Luis Enrique versucht mit Einwechslungen wie Ousmane Dembélé und Gonçalo Ramos noch den Ausgleich zu erzwingen, er gelingt nicht mehr.

Der Sieg beendet Monacos Serie von drei aufeinanderfolgenden Ligue-1-Niederlagen und hievt das Team auf den sechsten Tabellenplatz. Für PSG ist es die zweite Saisonniederlage, die Verfolger Marseille und Lens haben dadurch die Chance auf die Tabellenspitze.

Mehr zum Thema

Zweiter Sieg in Folge! GAK gewinnt Kellerduell

Zweiter Sieg in Folge! GAK gewinnt Kellerduell

Bundesliga
2
Verletzung! Arnautovic fällt mehrere Wochen aus

Verletzung! Arnautovic fällt mehrere Wochen aus

International
3
Wichtiger Sieg! Barcelona springt vorerst an die Tabellenspitze

Wichtiger Sieg! Barcelona springt vorerst an die Tabellenspitze

La Liga
Deutsche Bundesliga LIVE: Leverkusen - Borussia Dortmund

Deutsche Bundesliga LIVE: Leverkusen - Borussia Dortmund

Deutsche Bundesliga
In der Nachspielzeit: Manchester City bezwingt Leeds knapp

In der Nachspielzeit: Manchester City bezwingt Leeds knapp

Premier League
Friedl-Treffer reicht Bremen nicht zum Sieg

Friedl-Treffer reicht Bremen nicht zum Sieg

Deutsche Bundesliga
Last-Minute-Treffer rettet die Bayern gegen St. Pauli

Last-Minute-Treffer rettet die Bayern gegen St. Pauli

Deutsche Bundesliga
Kommentare

Kommentare

Fußball Ligue 1 Takumi Minamino Paris Saint-Germain AS Monaco