In Unterzahl: AS Monaco mit knappem Sieg gegen PSG

AS Monaco gelingt am 14. Spieltag der Ligue 1 ein 1:0-Sieg gegen Paris Saint-Germain.

Den entscheidenden Treffer macht Ex-Salzburger Takumi Minamino in der 68. Spielminute. Nach einem torlosen ersten Durchgang setzt Aleksandr Golovin seinen japanischen Teamkollegen perfekt in Szene.

Die Führung verteidigt Monaco in Unterzahl, in der 80. Minute sieht Thilo Kehrer die Rote Karte. PSG-Coach Luis Enrique versucht mit Einwechslungen wie Ousmane Dembélé und Gonçalo Ramos noch den Ausgleich zu erzwingen, er gelingt nicht mehr.

Der Sieg beendet Monacos Serie von drei aufeinanderfolgenden Ligue-1-Niederlagen und hievt das Team auf den sechsten Tabellenplatz. Für PSG ist es die zweite Saisonniederlage, die Verfolger Marseille und Lens haben dadurch die Chance auf die Tabellenspitze.