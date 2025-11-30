Satte 60 Minuten dauerte die erste Hälfte beim Topspiel der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem LASK und Rapid (zum LIVE-Ticker>>>).

Bereits nach gut fünf Minuten zog erstmals künstlicher Nebel über den Linzer Froschberg. Der LASK-Fanklub "Viking Linz" feierte sein 20-jähriges Jubiläum mit einer aufwändigen Choreo inklusive Pyrotechnik-Einsatz. Rund neun Minuten musste das Spiel deshalb unterbrochen werden, erst dann zog der Rauch ab.

Aber schon in Minute 22 wurden die Sichtverhältnisse in der Arena wieder schlechter. Verantwortlich dafür war der in Grün und Weiß gehüllte Rapid-Auswärtsblock, in dem grüne Fackeln abgebrannt wurden.

Mit 15 Minuten Nachspielzeit ging es in die Pause.

Auch nach der Pause vernebelt

Nach der Pause gibt es erneut Pyrotechnik aus der LASK-Kurve (68.).

Schiedsrichter Arnes Talic holte daraufhin die beiden Teams gemäß des Drei-Stufen-Plans der Bundesliga zu den Coaching-Zonen. Bei der nächsten Unterbrechung müssen die Teams in die Kabinen.