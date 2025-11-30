LASK LASK ASK SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR
Endstand
3:0
1:0 , 2:0
  • Kasper Joergensen
  • Moses Usor
  • Christoph Lang
NEWS

Nächste Unterbrechung! Wieder Pyro-Einsatz bei LASK gegen Rapid

Im Topspiel der ADMIRAL Bundesliga sorgt der massive Pyrotechnikeinsatz von beiden Fanlagern für eine lange Nachspielzeit in Hälfte eins. Auch in Hälfte zwei ist das Spiel unterbrochen:

Nächste Unterbrechung! Wieder Pyro-Einsatz bei LASK gegen Rapid Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Satte 60 Minuten dauerte die erste Hälfte beim Topspiel der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem LASK und Rapid (zum LIVE-Ticker>>>).

Bereits nach gut fünf Minuten zog erstmals künstlicher Nebel über den Linzer Froschberg. Der LASK-Fanklub "Viking Linz" feierte sein 20-jähriges Jubiläum mit einer aufwändigen Choreo inklusive Pyrotechnik-Einsatz. Rund neun Minuten musste das Spiel deshalb unterbrochen werden, erst dann zog der Rauch ab.

Aber schon in Minute 22 wurden die Sichtverhältnisse in der Arena wieder schlechter. Verantwortlich dafür war der in Grün und Weiß gehüllte Rapid-Auswärtsblock, in dem grüne Fackeln abgebrannt wurden.

Mit 15 Minuten Nachspielzeit ging es in die Pause.

Auch nach der Pause vernebelt

Nach der Pause gibt es erneut Pyrotechnik aus der LASK-Kurve (68.).

Schiedsrichter Arnes Talic holte daraufhin die beiden Teams gemäß des Drei-Stufen-Plans der Bundesliga zu den Coaching-Zonen. Bei der nächsten Unterbrechung müssen die Teams in die Kabinen.

