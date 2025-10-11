Suche
    news

    Comeback von Paul Pogba verzögert sich weiter

    Der Mittelfeldspieler wäre nach seiner langen Dopingsperre wieder einsatzbereit gewesen, jetzt hat er sich aber eine Muskelverletzung zugezogen.

    Comeback von Paul Pogba verzögert sich weiter Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Paul Pogba muss weiter auf sein Comeback warten!

    Bereits Ende September wurde berichtet, dass der französische Mittelfeldspieler seine Form mittlerweile zurückerlangt habe und nun für erste Einsätze bei der AS Monaco bereit wäre (Hier nachlesen >>>).

    Daraus wird nun so schnell doch nichts. Wie der Klub dem Medium "Nice-Matin" bestätigt, hat sich der Weltmeister von 2018 eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und wird damit vorerst ausfallen.

    Letzter Einsatz vor über zwei Jahren

    Der mittlerweile 32-Jährige wurde im September 2023 positiv auf die verbotene Substanz DHEA getestet und daraufhin für vier Jahre gesperrt. 

    Nachdem die Sperre später auf eineinhalb Jahre reduziert wurde, unterschrieb der Mittelfeldspieler im Sommer beim mittlerweile Ex-Klub von Trainer Adi Hütter einen Vertrag bis 2027. 

    Sein bis heute letzter Einsatz war am 3. September 2023, beim 2:0-Auswärtssieg von Juventus Turin gegen Empoli.

    Offiziell: Monaco trennt sich von Hütter

    Offiziell: Monaco trennt sich von Hütter

    International - Frankreich

    Mehr zum Thema

    Offiziell: Monaco trennt sich von Hütter

    Offiziell: Monaco trennt sich von Hütter

    Frankreich
    56
    Ansu Fati rettet Hütter-Elf einen Punkt

    Ansu Fati rettet Hütter-Elf einen Punkt

    Frankreich - Spielbericht
    Steht Adi Hütter bei der AS Monaco vor dem Aus?

    Steht Adi Hütter bei der AS Monaco vor dem Aus?

    Frankreich
    30
    Vor Kylians Augen: Mbappe-Bruder kostet PSG den Sieg

    Vor Kylians Augen: Mbappe-Bruder kostet PSG den Sieg

    Frankreich - Spielbericht
    2
    Bei Hütter-Aus: Übernimmt ein ehemaliger Salzburg-Coach?

    Bei Hütter-Aus: Übernimmt ein ehemaliger Salzburg-Coach?

    Frankreich
    11
    Verletzung! Frankreich muss auf Kylian Mbappe verzichten

    Verletzung! Frankreich muss auf Kylian Mbappe verzichten

    Frankreich
    Zu klein! Londoner Großklub plant Stadion-Vergrößerung

    Zu klein! Londoner Großklub plant Stadion-Vergrößerung

    England - Premier League
    40
    DFB-Comeback: Nagelsmann nominiert England-Legionär nach

    DFB-Comeback: Nagelsmann nominiert England-Legionär nach

    WM 2026

    Kommentare