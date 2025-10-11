Comeback von Paul Pogba verzögert sich weiter

Paul Pogba muss weiter auf sein Comeback warten!

Bereits Ende September wurde berichtet, dass der französische Mittelfeldspieler seine Form mittlerweile zurückerlangt habe und nun für erste Einsätze bei der AS Monaco bereit wäre (Hier nachlesen >>>).

Daraus wird nun so schnell doch nichts. Wie der Klub dem Medium "Nice-Matin" bestätigt, hat sich der Weltmeister von 2018 eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und wird damit vorerst ausfallen.

Letzter Einsatz vor über zwei Jahren

Der mittlerweile 32-Jährige wurde im September 2023 positiv auf die verbotene Substanz DHEA getestet und daraufhin für vier Jahre gesperrt.

Nachdem die Sperre später auf eineinhalb Jahre reduziert wurde, unterschrieb der Mittelfeldspieler im Sommer beim mittlerweile Ex-Klub von Trainer Adi Hütter einen Vertrag bis 2027.

Sein bis heute letzter Einsatz war am 3. September 2023, beim 2:0-Auswärtssieg von Juventus Turin gegen Empoli.