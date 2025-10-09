Suche
    news

    Bericht: AS Monaco trennt sich von Adi Hütter

    Neben dem mäßigen Saisonstart soll der Österreicher auch die Kabine verloren haben. Seine Assistenten müssen ebenfalls gehen.

    Bericht: AS Monaco trennt sich von Adi Hütter Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Adi Hütter wurde bei der AS Monaco offenbar entlassen. Das berichten mehrere französische Medien, darunter "L'Equipe" und die Presseagentur "AFP", übereinstimmend.

    Das Aus des 55-Jährigen bei den Monegassen hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angebahnt, am Donnerstag soll die finale Entscheidung getroffen worden sein.

    Neben einem mäßigen Saisonstart - Monaco liegt in der Ligue 1 mit drei Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Paris Saint-Germain an der fünften Stelle - soll auch der Verlust der Kabine die ausschlaggebenden Gründe für die Trennung sein. Seine Assistenten Christian Peintinger und Klaus Schmidt müssen demnach ebenfalls gehen.

    Seit 2023 im Amt gewesen

    Hütter stand seit Sommer 2023 an der Seitenlinie der Monegassen, sein Vertrag wurde erst Anfang des Jahres vorzeitig bis 2027 verlängert. In der Spielzeit 2023/24 belegte er mit Monaco den zweiten Platz in der Ligue 1, letzte Saison wurde man Dritter.

    In der UEFA Champions League wurde zuletzt ein 2:2 gegen Manchester City erzielt, davor setzte es zum Auftakt der Ligaphase ein 1:4 bei Club Brügge.

    Hütters Nachfolger soll den Berichten zufolge bereits feststehen. Demnach übernimmt der Belgier Sebastien Pocognoli das Traineramt. Der 38-Jährige ist seit Juli 2024 als Cheftrainer bei Union Saint-Gilloise, dem Klub von ÖFB-Stürmer Raul Florucz, tätig.

    Das sind die teuersten Trainer aller Zeiten!

    Vorschau
    #15 - Ronald Koeman - 6 Millionen Euro
    #15 - Jose Mourinho - 6 Millionen Euro

    Slideshow starten

    17 Bilder

    Mehr zum Thema

    Ansu Fati rettet Hütter-Elf einen Punkt

    Ansu Fati rettet Hütter-Elf einen Punkt

    Frankreich - Spielbericht
    Steht Adi Hütter bei der AS Monaco vor dem Aus?

    Steht Adi Hütter bei der AS Monaco vor dem Aus?

    Frankreich
    30
    Bei Hütter-Aus: Übernimmt ein ehemaliger Salzburg-Coach?

    Bei Hütter-Aus: Übernimmt ein ehemaliger Salzburg-Coach?

    Frankreich
    11
    Vor Kylians Augen: Mbappe-Bruder kostet PSG den Sieg

    Vor Kylians Augen: Mbappe-Bruder kostet PSG den Sieg

    Frankreich - Spielbericht
    2
    Bisheriger Nachzügler stürzt Monaco von der Tabellenspitze

    Bisheriger Nachzügler stürzt Monaco von der Tabellenspitze

    Frankreich - Spielbericht
    Trotz Haaland-Doppelpack: Hütters Monaco punktet gegen City

    Trotz Haaland-Doppelpack: Hütters Monaco punktet gegen City

    Champions League - Spielbericht
    2
    Hütter über Punkt gegen ManCity: "Definitiv verdient!"

    Hütter über Punkt gegen ManCity: "Definitiv verdient!"

    Champions League
    2
    Kehrt nun eine Liverpool-Legende zu den Rangers zurück?

    Kehrt nun eine Liverpool-Legende zu den Rangers zurück?

    Schottland
    2

    Kommentare