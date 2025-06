Die Entscheidung um die Zukunft von Rayan Cherki dürfte gefallen sein.

Seit Jahren brodelt die Gerüchteküche rund um das Offensiv-Supertalent Olympique Lyons.

Am Rande des Nations-League-Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich am Donnerstagabend sprach das Supertalent der "Equipe Tricolore" über die anhaltenden Spekulationen um seine Person - und ließ dabei wenig Zweifel an seinen Plänen.

Cherki-Verpflichtung erster City-Coup?

Angesprochen auf die anhaltenden Berichte über einen bevorstehenden Wechsel zu Manchester City sagte der 21-jährige Torschütze im Anschluss an sein Debüt für Frankreichs A-Nationalmannschaft.

"Ihr kennt meine Antwort, jeder kennt sie. Wir haben noch immer ein Spiel zu spielen. Aber danach ist alles erledigt." Bereits im Vorfeld galt Cherkis Wechsel zu den "Citizens" als beschlossene Sache. Einzig die Ablösemodalitäten sollen zwischen OL und Guardiolas "Skyblues" noch nicht final verhandelt sein.

Cherki gilt als einer der vielversprechendsten Offensivtalenten der Welt - der beidfüßige 2003er-Jahrgang spielte bereits 185-mal für die Kampfmannschaft seines Ausbildungsvereins. Nach jahrelangen Abschiedsgerüchten verkündete Cherki Mitte Mai endgültig seinen Abgang vom Sechsten der abgelaufenen Ligue-1-Saison.

Manchester City dürfte mit der Verpflichtung des Offensiv-Allrounders der erste große Streich im Zuge der geplanten Transfer-Offensive gelingen. Mit Milans Mittelfeldmotor Tijjani Reijnders und Wolverhampton-Außenverteidiger Rayan Ait-Nouri sollen zwei weitere Spieler für viel Geld kommen.