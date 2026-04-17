Heimkehr ohne Happy End: Wiener Sport-Club verliert gegen Horn

Es war eine Eröffnung mit allem Drum und Dran: Vor Anpfiff mit Banddurchschneiden und "alten Hadern" aus den Lautsprechern, beim Match mit 5.600 schlachtgesangesfreudigen Zuschauern auf voll gefüllten Rängen.

Der Wiener Sportclub konnte die Partystimmung freilich nicht weiter befeuern. Er verlor das Regionalliga-Ost-Match gegen den SV Horn in seinem mit drei neuen, überdachten Tribünen völlig revitalisierten Stadion in Wien-Hernals (Dornbach) am Freitagabend mit 0:1 (0:0).

Wiens Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) war vom Ambiente dennoch beeindruckt: "Die Energie ist spürbar und sie möge auch hier drinnen bleiben."

Sein Parteikollege Peter Jagsch, der Bezirksvorsteher von Hernals, wurde fast nostalgisch: "Der Fußballplatz in Dornbach bleibt auch durch die erfolgreiche Modernisierung ein Ort, an dem man mit der ganzen Familie in freundlicher Atmosphäre schöne Sportfeste erleben kann."

Für David Krapf-Günther, Sektionsleiter Fußball beim Wiener Sport-Club, war die Rückkehr ins Heimstadion "ein emotionaler Meilenstein für unseren gesamten Verein".

Frauen-Cupfinale und Länderspiel stehen an

Neben den Regionalliga-Heimspielen des Wiener Sportclubs gibt es im Frühjahr weitere Events: Am 14. Mai findet das Cupfinale der Frauen an der Alszeile statt, am 5. Juni bestreitet das österreichische Frauen-Nationalteam das WM-Qualifikation-Match gegen Slowenien in Dornbach.

Das in den vergangenen eineinhalb Jahren errichtete Stadion bietet rund 5.600 Plätze bei nationalen und etwa 4.600 bei internationalen Spielen und erfüllt den Standard der UEFA-Kategorie 2.

Mit Photovoltaikanlage, Wärmepumpensystem, LED-Flutlicht und begrünten Dachflächen steht die Anlage zudem für einen nachhaltigen und ressourcenschonenden Betrieb.

Die Kosten beliefen sich auf 22 Millionen Euro. Den Großteil übernahm die Stadt Wien, zwei Millionen steuerte der Bund bei.

Überraschende Gloggnitz-Niederlage

Neben dem Sport-Club war auch Ostliga-Tabellenführer SV Gloggnitz am Freitag im Einsatz. Die Niederösterreicher kassierten nach einer Siegesserie eine überraschend hohe 0:4-Niederlage gegen Oberwart. Gloggnitz bleibt aber Tabellenführer.

Die weiteren Errgebnisse:

FCM Traiskirchen - SR Donaufeld 3:2

Sportunion Mauer - FC Marchfeld Donauauen 0:3

SV Leobendorf - SC Neusiedl am See 3:2

Favoritner AC - TWL Elektra 1:0