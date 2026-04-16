Glasner und Crystal Palace stehen im UECL-Halbfinale!

Oliver Glasner steht mit Crystal Palace im Halbfinale der UEFA Conference League!

Die "Eagles" setzen sich gegen die Fiorentina mit einem Gesamtscore von 4:2 durch.

Zwar entscheiden die Italiener das Rückspiel in der Heimat mit 2:1 für sich, am Ausscheiden ändert das aber nichts mehr.

Palace legt nach

Mit einem komfortablen 3:0 aus dem Hinspiel steht die Glasner-Truppe bereits mit einem Bein im Halbfinale, zu sicher fühlen darf man sich aber freilich nicht.

Comeback-Hoffnungen der Italiener begraben die Londoner aber nach etwas mehr als einer Viertelstunde. Im Zuge eines Konters bringt Munoz eine Flanke auf Sarr, der per Kopf zum 1:0 vollendet (17.).

In der 27. Minute gibt es dann einen Strafstoß für Florenz, Canvot foult Mandragora – Gudmundsson tritt an und verwertet (30.). Beide Mannschaften zeigen sich engagiert, ein weiterer Treffer vor der Pause gelingt aber nicht.

Kurze Hoffnung

Als Ndour in der 53. Minute das 2:1 für die Italiener erzielt, schöpfen diese noch einmal Hoffnung.

Doch daraufhin lassen die Engländer nichts mehr anbrennen, die Bemühungen von Florenz bleiben unbelohnt. Im Halbfinale wartet nun Shakhtar Donetsk.

Dominante Straßburger schaffen Comeback gegen Mainz

Der 1. FSV Mainz 05 fuhr mit den ÖFB-Legionären Stefan Posch, Phillipp Mwene (beide Startelf) und Nikolas Veratschnig (Bank) sowie einem 2:0-Hinspielsieg nach Straßburg. Der Vorsprung hält jedoch nicht allzu lange.

Die Franzosen dominieren die Partie klar und führen nach etwas mehr als einer halben Stunde durch Tore von Nanasi (26.) und Ouattara (35.) bereits mit 2:0.

Nach der Pause dreht Straßburg den Gesamtscore. Ex-Grazer Emegha verschießt zunächst noch seinen Elfmeter (66.), doch kurz darauf stellt Enciso auf 3:0 (69.). Posch verliert in der Entstehung des Tors den entscheidenden Zweikampf.

Emegha trägt sich schließlich auch noch in die Schützenliste ein und sorgt mit seinem Tor zum 4:0 für die Vorentscheidung (74.) und für den Endstand (Gesamtscore: 4:2).

Die Mainzer geben nur einen Schuss auf das gegnerische Tor ab. In der 82. Minute kommt Veratschnig für Mwene ins Spiel. Posch spielt durch.

Rayo Vallecano erstmals im Europapokal-Halbfinale

In Athen beginnt die AEK-Aufholjagd – die Griechen haben das Hinspiel gegen Rayo Vallecano mit 0:3 verloren – in der 13. Minute: Zini wuchtet den Ball zum 1:0 ins Tor (13.).

Noch vor der Pause besorgt Marin per Elfmeter den zweiten Treffer (36.) und nach der Pause gleichen die Gastgeber im Gesamtscore aus. Zini trifft mit einem sehenswerten Kopfball zum 3:0 (51.).

Dann der Stimmungsdämpfer: Den Spaniern gelingt durch Palazon der 1:3-Anschlusstreffer (60.), der am Ende zum Aufstieg ins Halbfinale reicht (Gesamtscore: 4:3 für Rayo). Es ist das erste Europapokal-Halbfinale für den Klub aus Madrid.

Die Halbfinal-Paarungen:

Shakhtar Donetsk - Crystal Palace

Rayo Vallecano - Racing Straßburg